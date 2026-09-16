فوز "أرسنال" و "ليفربول" و" فولهام " ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية

لندن في 16 سبتمبر/وام/ تأهل فريق أرسنال إلى الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بالفوز على مضيفه إيبسويتش تاون بنتيجة (4 - 2) ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة.

و في مباراة أخرى هزم ليفربول ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 3 - 1 في المباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد ليتأهل للدور الرابع ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم .

كما تأهل فريق "بيتربورو يونايتد" إلى الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية، بعد فوزه على ضيفه بارنسلي (7 - 6) بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (3 - 3)، مساء الثلاثاء.

و تغلب فريق برينتفورد على مضيفه ريدينج بنتيجة 2 / 1 في الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم. وتنتظر برينتفورد مواجهة صعبة على أرضه في الجولة الخامسة من المسابقة ضد تشيلسي يوم الجمعة.

كما فاز فريق "فولهام" على مضيفه "ويستهام يونايتد" في ديربي لندني بالدور الثالث من البطولة ، بنتيجة 3 / 2 ، ويلعب فولهام في الدور القادم مع الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون .

-خلا-