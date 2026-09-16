أسعار النفط تواصل الارتفاع و "برنت" عند 108.75 دولار للبرميل

نيويورك في 16 سبتمبر/وام/ ارتفعت أسعار النفط عند التسوية بنحو ثلاثة ⁠دولارات يوم الثلاثاء ، بسبب تزايد المخاوف بشأن الإمدادات و حالة عدم اليقين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز .

وتفوقت مكاسب العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على خام برنت إذ دفعت المخاوف من اتساع مشكلات الإمدادات من الشرق الاوسط المستثمرين إلى الإقبال على الخام الأمريكي باعتباره بديلا.

واختتمت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة مرتفعة 3.07 دولار أو 2.9 بالمئة عند 108.75 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.44 دولار أو 4.38 بالمئة لتبلغ عند التسوية 105.83 دولار للبرميل. وتمثل هذه الأسعار أعلى مستوى للعقدين عند التسوية منذ 19 ​مايو الماضي.

-خلا-