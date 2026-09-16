"ميتا" تخطط لإطلاق نظارة ذكية بدون كاميرا

واشنطن في 16 سبتمبر /وام/ تخطط " ميتا بلاتفورمز " لإطلاق نظارة ذكية بدون كاميرا، يُطلق عليها داخليا اسم (لونا)، في خريف هذا العام، وذلك في أعقاب تزايد التدقيق بشأن النظارات الذكية وقدراتها على التسجيل.
و يحتوي طراز النظارة الجديد على ستة ميكروفونات مدمجة تتيح للمستخدمين التحدث مع روبوت الدردشة الذكي التابع لشركة "ميتا" و"ميوز"، الوكيل الذكي المخصص للمستهلكين الذي أطلقته الشركة في الآونة الأخيرة.
و تحتوي نظارة " لونا" أيضا على زر جانبي يمكن استخدامه لتنشيط (ميتا إيه.آي) سريعا، ومكبرات صوت مشابهة لتلك الموجودة في الطرز الحالية.
-خلا-