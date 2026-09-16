"ميتا" تخطط لإطلاق نظارة ذكية بدون كاميرا

واشنطن في 16 سبتمبر /وام/ تخطط " ميتا بلاتفورمز " لإطلاق نظارة ذكية بدون كاميرا، يُطلق عليها داخليا اسم (لونا)، ​في خريف هذا العام، وذلك في أعقاب تزايد التدقيق بشأن النظارات الذكية وقدراتها على التسجيل.

و يحتوي طراز النظارة الجديد ‌على ستة ميكروفونات ⁠مدمجة تتيح للمستخدمين ​التحدث مع ⁠روبوت الدردشة الذكي التابع لشركة "ميتا" ⁠و"ميوز"، الوكيل الذكي المخصص ⁠للمستهلكين الذي أطلقته الشركة في الآونة الأخيرة.

و تحتوي نظارة " لونا" ⁠أيضا على زر جانبي يمكن استخدامه لتنشيط (ميتا إيه.آي) سريعا، ومكبرات صوت مشابهة لتلك الموجودة في الطرز الحالية.

-خلا-