كوريا تعتزم شراء 20 مروحية أمريكية "سي هوك" بـ 2.4 مليار دولار

سيؤول في 16 سبتمبر/وام/ وافقت جمهورية كوريا يوم الثلاثاء على خطة لشراء حوالي 20 مروحية أمريكية إضافية من طراز "سي هوك" قادرة على رصد الغواصات المعادية والسفن ومهاجمتها .

و ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية ان لجنة ترويج المشاريع الدفاعية التابعة للوكالة الحكومية لشراء الأسلحة وافقت على المشروع الذي تبلغ قيمته 3.24 تريليون وون (2.4 مليار دولار أمريكي) لشراء المزيد من طائرات الهليكوبتر من طراز "سي هوك" حتى عام 2032.

وتتميز مروحيات "سي هوك"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية للصناعات الدفاعية، بسرعة قصوى تبلغ 333 كيلومترا في الساعة، وهي مصممة للقيام بمهام متعددة، بما في ذلك الحرب المضادة للغواصات والسفن، فضلا عن عمليات البحث والإنقاذ.

-خلا-