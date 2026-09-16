"أوبن إيه.آي" تستهدف تقييماً بـ 1.2 تريليون دولار قبل الاكتتاب

واتشنطن في 16 سبتمبر /وام/ أجرت شركة "أوبن إيه.آي" محادثات مع مستثمرين كبار بخصوص جولة جديدة لجمع رأس المال من شأنها أن ترفع تقييم الشركة ​المطورة لتطبيق "تشات جي.بي.تي" إلى نحو 1.2 تريليون دولار قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام.

و ⁠كانت الشركة أغلقت جولة تمويل في مارس الماضي بتمويل تعهد به المستثمرون قدره 122 مليار ⁠دولار، مما رفع قيمتها السوقية إلى 852 مليارا.

و سبق و ذكر رئيس أوبن إيه.آي التنفيذي سام ألتمان ان الشركة لن تطرح أسهمها ⁠للاكتتاب العام في 2026، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن الذكاء الاصطناعي.

و تسعى "أوبن إيه.آي" ومنافستها "أنثروبيك" إلى فرض مزيد من الضوابط التنظيمية على الذكاء الاصطناعي لضمان تطوير ​هذه التكنولوجيا بطرق ‌تعزز السلامة وسط مخاوف بشأن الأمن وإساءة الاستخدام.

-خلا-