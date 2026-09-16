"أوبن إيه.آي" تستهدف تقييماً بـ 1.2 تريليون دولار قبل الاكتتاب

واتشنطن في 16 سبتمبر /وام/ أجرت شركة "أوبن إيه.آي" محادثات مع مستثمرين كبار بخصوص جولة جديدة لجمع رأس المال من شأنها أن ترفع تقييم الشركة المطورة لتطبيق "تشات جي.بي.تي" إلى نحو 1.2 تريليون دولار قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام.
و كانت الشركة أغلقت جولة تمويل في مارس الماضي بتمويل تعهد به المستثمرون قدره 122 مليار دولار، مما رفع قيمتها السوقية إلى 852 مليارا.
و سبق و ذكر رئيس أوبن إيه.آي التنفيذي سام ألتمان ان الشركة لن تطرح أسهمها للاكتتاب العام في 2026، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن الذكاء الاصطناعي.
و تسعى "أوبن إيه.آي" ومنافستها "أنثروبيك" إلى فرض مزيد من الضوابط التنظيمية على الذكاء الاصطناعي لضمان تطوير هذه التكنولوجيا بطرق تعزز السلامة وسط مخاوف بشأن الأمن وإساءة الاستخدام.
-خلا-