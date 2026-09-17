الدولار عند أعلى مستوى في 5 أسابيع عقب رفع الفائدة الأمريكية





نيويورك في 17 ⁠سبتمبر/وام/ ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات اليوم بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة .ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح من 3.75 بالمئة إلى أربعة بالمئة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 99.961 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته منذ نحو خمسة أسابيع.

وانخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1502 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني 0.5 بالمئة ليسجل 1.34155 دولار.

وصعد الدولار ​0.3 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 155.49 ين.

خلا/زي