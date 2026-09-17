"أوبن إيه آي" تطلق إطارا لرصد السلوكيات غير المتوقعة لنماذج الذكاء الاصطناعي

واشنطن في 17 سبتمبر/ وام/ أعلنت شركة "أوبن إيه آي"، الأربعاء، أنها ستصدر تقارير دورية عن السلوكيات غير المتوقعة أو غير المصرح بها لنماذج الذكاء الاصطناعي، وسط تزايد المخاوف بشأن تحديات مواءمة هذه النماذج مع الأهداف المرجوة.

وأطلقت الشركة إطار عمل جديداً لرصد حالات عدم مواءمة نماذج الذكاء الاصطناعي والتحقيق فيها والكشف عنها، بالتزامن مع نشر ستة تقارير عن سلوكيات غير متوقعة أو مثيرة للقلق رُصدت في النماذج خلال الأشهر الستة الماضية، وفقاً لـ"رويترز".

وشملت هذه الحالات نماذج وضعت تعليماتها الخاصة ضمن ملخصات المهام، وأخفت أخطاء ورفعت ملفات على الإنترنت لاستخدامها كمراجع، فضلاً عن تبادل ملفات بين وكلاء ذكاء اصطناعي متعاونين من دون تصريح.

وأكدت "أوبن إيه آي" أن التقارير توثق حالات فردية ولا تشكل مؤشراً على مدى تكرار حالات عدم المواءمة في نماذجها، موضحة أن الإطار الجديد يتيح للموظفين الإبلاغ عن الوقائع المحتملة والتحقيق فيها وتحديد الحالات التي تستدعي الإفصاح عنها علناً.