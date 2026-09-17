الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر وسائل التواصل لمن هم دون 13 عاما

بروكسل في 17 سبتمبر/ وام/ أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم منع من هم دون 13 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن خطة تدريجية لتعزيز حماية الأطفال من مخاطر المنصات الرقمية.

وقالت فون دير لاين، خلال خطابها السنوي بشأن حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إن الخطة ستتضمن مستويات حماية مختلفة بحسب الفئات العمرية، بحيث يُسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً باستخدام حسابات مصغرة بميزات محدودة وتحت إشراف الوالدين، مع تقييد الاستخدام بساعة واحدة يومياً.

وأضافت أن المنصات ستكون ملزمة بتطبيق تصميم آمن للمستخدمين بين 15 و18 عاماً، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إلزام شركات التكنولوجيا بإثبات سلامة منصاتها للأطفال.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية اليوم الخميس رسمياً "قانون الأطفال" الذي يتضمن مستويات عمرية متدرجة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.