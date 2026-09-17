الذهب يرتفع بأكثر من 1% بعد تسجيل أدنى مستوى في 6 أسابيع

عواصم في 17 سبتمبر/ وام/ ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 % اليوم الخميس، بعدما سجلت أدنى مستوياتها في نحو ستة أسابيع خلال جلسة أمس الأربعاء.

وبحلول الساعة 01:49 بتوقيت غرينتش، صعد المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4310.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1 % إلى 4348.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 1.4 % إلى 63.83 دولار للأوقية، والبلاتين 1.6 بالمئة إلى 1780.55 دولار، فيما زاد البلاديوم 2 % إلى 1295 دولاراً.