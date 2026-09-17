حكومة الفجيرة تطلع على أحدث التقنيات الجيومكانية في"معرض ومؤتمر إنترجيو" بميونيخ

ميونخ في 17 سبتمبر/ وام/ اطلع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، وسعادة الدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، خلال زيارتهما لمؤتمر ومعرض إنترجيو 2026، المقام في مدينة ميونخ الألمانية، على مجموعة من الحلول والمنصات والتطبيقات التقنية المبتكرة، وبحث فرص الاستفادة منها في دعم المشاريع الإستراتيجية لإمارة الفجيرة، وتعزيز تكامل البيانات الحكومية، وتطوير منظومة التخطيط الحضري، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.

تأتي الزيارة في إطار توجه حكومة الفجيرة لمواكبة أحدث التطورات العالمية في التقنيات الجيومكانية والحلول الرقمية المتقدمة، والاطلاع على أبرز الابتكارات في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والبيانات الجيومكانية، والتوأم الرقمي، والنمذجة ثلاثية الأبعاد، والذكاء الاصطناعي الجيومكاني، وتقنيات المسح المتقدم، وإدارة البنية التحتية والمدن الذكية.

وتعكس المشاركة، في الحدث الذي تختتم أعماله اليوم واستمر ثلاثة أيام، حرص حكومة الفجيرة على تعزيز حضورها في المحافل التقنية العالمية، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية، وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي وتدعم توجهات الإمارة نحو بناء مدن ذكية ومستدامة.

ويُعد الحدث أحد أبرز المعارض والمؤتمرات العالمية المتخصصة في قطاعات المساحة والمعلومات الجيومكانية وإدارة الأراضي، ويجمع نخبة من الخبراء وصُنّاع القرار والجهات الحكومية والشركات التقنية من مختلف دول العالم.