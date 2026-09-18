699 مليون درهم قيمة 994 صفقة في ختام معرض عجمان للاستثمار العقاري

عجمان في 18 سبتمبر/وام/ اختتم معرض عجمان للاستثمار العقاري 2026 فعاليات نسخته الرابعة مساء اليوم ، مسجلاً 994 صفقة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 699 مليون درهم، فيما استقطب 15,671 زائراً على مدى أربعة أيام.

ونظمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان المعرض تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمشاركة شركات وجهات عاملة في القطاع العقاري، إلى جانب مستثمرين وخبراء ومختصين.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، أن حجم الصفقات والإقبال الذي شهدته النسخة الرابعة يعكسان ثقة المستثمرين بالسوق العقارية في عجمان، وما توفره الإمارة من مشاريع وفرص استثمارية متنوعة.

وقال إن المعرض وفر منصة مباشرة جمعت المستثمرين والمطورين والخبراء، وأتاحت التعرف إلى المشاريع المطروحة ومناقشة أبرز المتغيرات والاتجاهات المؤثرة في القطاع.

وثمّن المهيري إسهامات الشركاء الاستراتيجيين والجهات العارضة والخبراء المشاركين، مؤكداً أن تكامل الجهود يسهم في تطوير القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته وجاذبيته الاستثمارية.

وشهدت النسخة الرابعة برنامجاً متخصصاً تناول استدامة القطاع العقاري، والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، إلى جانب موضوعات الاستثمار وإدارة الأزمات العقارية.