قمة الإعلام العربي 2026/ رحّالة يستعرضون في "المنتدى الإعلامي العربي للشباب" تجاربهم في توثيق ثقافات العالم بعدساتهم

دبي في 18 سبتمبر/وام/ سلّطت جلسة «ثقافات العالم بعدسة الرحالة»، التي عُقدت ضمن فعاليات «المنتدى الإعلامي العربي للشباب» في إطار «قمة الإعلام العربي 2026» في يومها الأخير، الضوء على دور صُنّاع محتوى السفر في نقل تجارب الشعوب وثقافاتها إلى الجمهور عبر المنصات الرقمية.

شارك في الجلسة صُنّاع المحتوى شريف نبيل، وراشد الرميثي، ومحمد السليني «رحاليستا»، وأدارتها صانعة المحتوى سالي سعيد.

وأكد المشاركون أن السفر يتجاوز زيارة الوجهات والمعالم السياحية، ليشكّل رحلة شخصية يكتشف خلالها الإنسان ذاته واهتماماته وقدراته، مشيرين إلى أن تجربة السفر تختلف باختلاف ميول الأفراد؛ فمنهم من يبحث عن المغامرة، ومنهم من يفضّل الاسترخاء، بينما ينجذب آخرون إلى الأماكن غير المألوفة والتجارب القريبة من المجتمعات المحلية.

وأوضحوا أن التعرّف إلى سكان الوجهات وثقافاتهم يمثل جزءاً أساسياً من تجربة الرحّالة، وأن السفر الفردي يتيح لصانع المحتوى فرصاً أكبر للتفاعل العفوي مع الناس، ودخول بيوتهم، والاستماع إلى قصصهم، وخوض تجارب قد يصعب تحقيقها عند السفر ضمن فرق إنتاج كبيرة.

وتناول المتحدثون ما يجري خلف كواليس صناعة محتوى السفر، مؤكدين أن المقاطع القصيرة التي يشاهدها الجمهور قد تكون حصيلة أيام أو أسابيع من التنقل والتصوير والعمل في ظروف صعبة، تشمل أحياناً الإقامة في مناطق نائية، والعمل من دون اتصال بالإنترنت، والتعامل مع قوانين تصوير مختلفة، فضلاً عن الأعطال التقنية وفقدان المعدات أو تلفها.

وأشاروا إلى أن الرحلات الأكثر مشقة غالباً ما تترك الأثر الأكبر على صانع المحتوى، وتمنحه تجارب ودروساً تُسهم في تطوير أسلوبه، لافتين إلى أن رؤية القصة في صورتها النهائية وتفاعل الجمهور معها يبددان عناء الرحلة ويمنحان صانعها شعوراً بالرضا.

وناقشت الجلسة تحديات تمويل محتوى السفر، إذ أوضح المشاركون أن البدايات تعتمد غالباً على التمويل الشخصي والمعدات البسيطة، قبل تنويع مصادر الدخل من الإعلانات والشراكات والإنتاج لصالح المؤسسات الإعلامية.

وأكدوا أهمية التعامل مع صناعة المحتوى بوصفها مشروعاً منظماً، من خلال وضع خطط سنوية وتحديد الميزانيات والوجهات وفقاً للإمكانات المتاحة.

ولفت المتحدثون إلى أن جودة القصة وطريقة تقديمها أهم من حجم فريق الإنتاج أو عدد الكاميرات، مؤكدين أن الهاتف المحمول قد يكون الأداة الأهم بين يدي صانع المحتوى متى امتلك رؤية واضحة ومهارة في التقاط التفاصيل وتحويلها إلى قصة مؤثرة تصل إلى الجمهور.

وانطلقت قمة الإعلام العربي من دبي بتوجيهات ورعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2001، تحت مسمى "منتدى الإعلام العربي". وعملت القمة على مدار نحو 25 عاماً على الإسهام بدور ملموس في تطوير الإعلام العربي والارتقاء بمخرجاته.

وواكبت القمة التحوّل الرقمي السريع وما أثمره من منصات إعلامية جديدة، لتتوسع القمة وتزيد مساحة الحوار، ولتصبح اليوم مظلة تضم 8 منتديات متخصصة، إضافة إلى ثلاث جوائز رئيسية، محافظةً على مكانتها كالحدث الإعلامي الأكبر على مستوى العالم العربي.

وتُعد الدورة الرابعة والعشرون للقمة، التي تُعقد بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، هي الأكبر في تاريخها، إذ تستضيف خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2026، ما يزيد على 200 من أبرز الشخصيات والقيادات الإعلامية والفكرية من خارج دولة الإمارات، وأكثر من 400 متحدث من قيادات أهم وأبرز المؤسسات الإعلامية العالمية والعربية والمحلية، في أكثر من 175 جلسة نقاشية وحوارية ستضم رموز العمل الإعلامي العربي وصنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية والأكاديميين من 23 دولة.

وتضم القمة تحت مظلتها: منتدى الإعلام العربي، ومنتدى الاتصال الحكومي الذي يُعقد للمرة الأولى ضمن القمة، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، ومنتدى الأفلام، ومنتدى الألعاب الإلكترونية، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، إلى جانب منتديات وفعاليات تقام بالشراكة مع مؤسسات إعلامية عالمية، فضلاً عن جلسات تدريب وورش عمل متخصصة بالتعاون مع أكبر المؤسسات الإعلامية في المنطقة والعالم. كما تشمل القمة: جائزة الإعلام العربي، وجائزة الإعلام العربي للشباب "إبداع"، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.