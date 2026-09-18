جمعية الإمارات للتخطيط الإستراتيجي تبحث دور المرأة في صناعة القرار بعصر الذكاء الاصطناعي

الشارقة في 17 سبتمبر /وام/ نظمت جمعية الإمارات للتخطيط الإستراتيجي واستشراف المستقبل، بالتعاون مع مكتب المرأة في البحث العلمي بجامعة الشارقة، فعالية بعنوان "من الإنجاز إلى القرار: المرأة الإماراتية وقيادة الجاهزية في عصر الذكاء الاصطناعي"، تناولت دور المرأة الإماراتية في صناعة القرار والقيادة، وتعزيز الجاهزية للمستقبل، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الابتكار وصناعة القرارات المستقبلية.

شهدت الفعالية الأستاذ الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتورة نورة الكربي، مديرة مكتب المرأة في البحث العلمي بالجامعة، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والمهتمين.

وأكد سعادة اللواء المستشار الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتخطيط الإستراتيجي واستشراف المستقبل، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات إلى تأثير أوسع في صناعة القرار وقيادة التحولات المستقبلية، مشيراً إلى أنها أثبتت حضورها وكفاءتها في ميادين العمل الوطني المختلفة، ووصلت إلى مواقع متقدمة في القيادة والعلوم والتكنولوجيا وصناعة القرار.

وقال إن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم التحولات التي تعيد تشكيل العمل والتخطيط وصناعة القرار، ويفتح في الوقت ذاته آفاقاً جديدة أمام الكفاءات الوطنية للمشاركة في صناعة المستقبل، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ليست مرحلة إثبات قدرة المرأة الإماراتية، وإنما مرحلة توسيع الأثر وتعزيز حضورها في مواقع التخطيط والقيادة وصناعة القرار.

وأضاف أن الجاهزية للمستقبل لا تعني معرفة ما سيحدث غداً، وإنما بناء القدرات التي تمكّن من التعامل مع المتغيرات واستباق التحديات والاستفادة من الفرص وتحويلها إلى قرارات ومبادرات ذات أثر مستدام.

وأشار إلى أن النساء شكلن نحو 80% من الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، لافتاً إلى أن هذه النسبة تعكس الحضور المتقدم للمرأة الإماراتية في المجالات العلمية والتكنولوجية.

وأوضح أن دور جمعية الإمارات للتخطيط الإستراتيجي واستشراف المستقبل يتمثل في ترسيخ التفكير الإستراتيجي والاستشرافي، وتطوير القدرات الوطنية، وتعزيز القدرة على قراءة المتغيرات واستباق التحديات، بما يدعم توجهات دولة الإمارات وطموحاتها المستقبلية.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات الفعالية في تقديم أفكار وتوصيات قابلة للتطبيق، تعزز دور المرأة الإماراتية في قيادة المستقبل، وتوسع حضورها في مجالات التخطيط والقيادة وصناعة القرار.