بحث تعزيز التعاون العربي بمجالات الأمن السيبراني

القاهرة في 18 سبتمبر /وام/ بحث المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية، خلال اجتماعهم مع وفد الأمانة العامة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، سبلَ تنسيق الجهود في مختلف مجالات الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.

واستعرضت الأمانة العامة للمجلس خلال الاجتماع هيكل المجلس وآليات عمله وأبرز ما أنجزه منذ تأسيسه، إلى جانب خطط المرحلة المقبلة وفرص التعاون والتنسيق، بما يسهم في حماية مصالح الدول العربية لدى المنظمات الدولية ذات الصلة وتوحيد الموقف العربي بشأن قضايا الأمن السيبراني.