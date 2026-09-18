خماسية "يوفنتوس" ورباعية "بشكتاش" تتصدران نتائج الدوري الأوروبي

عواصم في 17 سبتمبر /وام/ فاز فريق "يوفنتوس" الإيطالي على ضيفه "نيميخن" الهولندي 5-0، يوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

كما تغلب "بشكتاش" التركي على ضيفه "أولمبيك مارسيليا" الفرنسي 4-1، فيما خسر " سلتيك" الاسكتلندي أمام ضيفه "فيرينكفاروش" المجري1-3.

وحقق "كريستال بالاس" الإنجليزي فوزاً كبيراً على ضيفه "ليخ بوزنان" البولندي 4-0 ، و فاز "بورنموث" الإنجليزي على مضيفه "ريال سوسيداد " الإسباني 2-1، بينما خسر "ليلستروم" النرويجي على أرضه أمام "تورينسي" البرتغالي 1-2، وفاز "أوفي كريت" اليوناني على ضيفه "هوفنهايم" الألماني 2-0، بينما تغلب "ريد بول سالزبورغ" النمساوي على مضيفه "ليفسكي صوفيا" البلغاري

1-0.

-خلا-