استقرار الدولار مع هبوط النفط وانخفاض عوائد السندات

نيويورك في 18 سبتمبر /وام/ استقر سعر صرف الدولار عموما ، ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 100.23 نقطة يوم الخميس، في ظل هبوط أسعار النفط و انخفاض عوائد السندات.

و تراجع ⁠الدولار أمام اليورو يوم الخميس، وذلك بعد يوم من تسجيله أكبر قفزة له في ثلاثة أشهر بعد رفع مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة وتلميحه إلى مزيد من التشديد النقدي.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.14755 دولار، بعد انخفاضه 0.7 بالمئة الأربعاء، وهو أكبر تراجع له منذ 17 يونيو .

و تراجع الجنيه الإسترليني قليلا أمام كل من اليورو والدولار، بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، و هبط الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 0.2 بالمئة إلى 1.3354 دولار. وانخفض الدولار 0.2 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 156.055 ين.

-خلا-