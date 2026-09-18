ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع التعدين

لندن في 18 سبتمبر /وام/ ارتفعت أسواق ⁠الأسهم في أوروبا ، يوم الخميس، في وقت عزز فيه انخفاض أسعار النفط وتوقف موجة البيع العالمية في سوق السندات إلى تعزيز الإقبال على المخاطرة.

وصعد المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 0.9 بالمئة إلى 642.6 نقطة، مع ارتفاع معظم أسواق الأسهم في أوروبا، وزادت أسهم شركات قطاع تعدين المعادن 2.1 بالمئة، لتقود المكاسب على المؤشر.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات 1.7 ‌بالمئة، بدعم ⁠من مكاسب بلغت نحو اثنين بالمئة لشركات بي.إم.دبليو ورينو وفولكسفاجن.

وارتفع مؤشر "فاينشيال تايمز" ​البريطاني 1.2 بالمئة، مسجلا أكبر مكاسب في يوم واحد ⁠في أكثر من شهرين.

-خلا-