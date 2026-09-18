الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع بدعم قطاع التكنولوجيا

نيويورك في 18 سبتمبر /وام/ أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع ، و انتعشت بورصة " وول ستريت" ⁠يوم الخميس، حيث ساعد انخفاض أسعار النفط، وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وبيانات سوق العمل القوية، الأسواق على تجاوز أول رفع لأسعار الفائدة من قبل مجلس لاحتياطي الأمريكي منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد، مدفوعة بموجة صعود واسعة النطاق قادها قطاع التكنولوجيا، مما

جعل مؤشر "ناسداك" يتصدر المكاسب.

وارتفع المؤشر " ستاندرد اند بورز 500 " بمقدار 86.09 نقطة، أو ​1.14 بالمئة، ليغلق عند 7637.90 نقطة، فيما ارتفع المؤشر "ناسداك" المجمع 432.07 نقطة، أو ⁠1.66 بالمئة إلى 26410.50. كما صعد المؤشر "داو جونز" الصناعي 319.73 نقطة، أو 0.61 بالمئة، إلى 51774.38.

وكانت شركات تعدين الذهب والفضة وشركات الرقائق الإلكترونية من بين ​الشركات التي حققت أداء متميزا بشكل واضح.

-خلا-