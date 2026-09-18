تحذير أممي من توظيف الذكاء الاصطناعي لتوسيع انتشار الكراهية

نيويورك في 18 سبتمبر /وام/ حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، من تنامي خطاب الكراهية واستغلال التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، لتوسيع نطاق انتشاره، مؤكداً أن أخطر أشكاله يحرض على العنف ويغذي النزاعات ويسهم في ارتكاب جرائم فظيعة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها غوتيريش خلال المؤتمر العالمي حول "تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية"، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة، بمشاركة ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقادة الدينيين والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال غوتيريش إن الكراهية، بمختلف أشكالها، بما فيها العنصرية وكراهية النساء والأجانب وكراهية المسلمين والتمييز ضد الأقليات، تجد مسارات جديدة وتستغل تقنيات حديثة كسلاح، بدءًا من المنصات الرقمية والخوارزميات وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن خطاب الكراهية قد يحرض على ارتكاب فظائع، بينها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتطهير العرقي، داعياً إلى مضاعفة الجهود لمواجهته على شبكة الإنترنت وخارجها، ومعالجة أسبابه الجذرية، وتعزيز الحوار بين الشعوب والثقافات والأديان.

ولفت إلى أن التسامح والعيش معاً في سلام وحسن جوار تمثل التزامات راسخة في ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المنظمة تواصل منذ ثمانية عقود العمل على الوفاء بهذه التعهدات وبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وسلاماً.

-خلا-