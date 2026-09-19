إماراتية ضمن قائمة المرشحين لعضوية الرياضيين باللجنة البارالمبية الآسيوية

كوالالمبور في 19 سبتمبر/ وام / أعلنت اللجنة البارالمبية الآسيوية اليوم قائمة المرشحين لانتخابات لجنة الرياضيين، المقرر إجراؤها على هامش دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية “آيتشي–ناغويا 2026”، خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة 10 مرشحين يتنافسون على خمسة مقاعد في لجنة الرياضيين، التي تمثل الرياضيين في مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية للدورة 2026-2030، من بينهم الإماراتية سلامة الخاطري لاعبة الدراجات الهوائية البارالمبية.

كما تضم القائمة زين العابدين المذخوري (العراق) في المبارزة على الكراسي المتحركة، وماري أميموتو (اليابان) في كرة السلة على الكراسي المتحركة، وسيوفوش إلياسوف (طاجيكستان) في الدراجات الهوائية البارالمبية، وساره جوانمردي (إيران) في الرماية البارالمبية، وعبدالكريم خطاب (الأردن) في رفع الأثقال البارالمبية، وأسيلا ميرزايوروفا (أوزبكستان) في ألعاب القوى البارالمبية، وون يومين (كوريا) في الرجبي على الكراسي المتحركة والتزلج الشمالي، ويو تشوي يي (هونغ كونغ - الصين) في المبارزة على الكراسي المتحركة، وتشاو شواي (الصين) في كرة الطاولة البارالمبية.

وأكد ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، أهمية لجنة الرياضيين في ضمان مشاركة الرياضيين بفاعلية في عملية صنع القرار، مشيراً إلى أن الرياضيين يمثلون محور عمل اللجنة، وأن اللجنة تضطلع بدور أساسي في نقل آرائهم وتجاربهم وتطلعاتهم إلى مجلس الإدارة بما يسهم في رسم مستقبل الرياضة البارالمبية في آسيا.

وقال إن الأعضاء المنتخبين سيتحملون مسؤولية تمثيل مجتمع الرياضيين، والاستماع إلى آرائهم، وضمان حضور صوتهم في مختلف القرارات التي تتخذها اللجنة البارالمبية الآسيوية.

ويحق لجميع الرياضيين المعتمدين المشاركين في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التصويت حتى 23 أكتوبر، على أن تعلن النتائج في 24 أكتوبر 2026، عبر منصة إلكترونية يمكن الوصول إليها من خلال رموز الاستجابة السريعة (QR) المتوافرة في المواقع المخصصة.

واشترطت اللجنة في المرشحين أن يكونوا رياضيين نشطين سبقت لهم المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية أو يعتزمون المشاركة في نسخة آيتشي–ناغويا 2026.

وتضم لجنة الرياضيين خمسة أعضاء يتم انتخابهم خلال كل دورة صيفية للألعاب البارالمبية الآسيوية، على أن يختار الأعضاء المنتخبون فيما بينهم رئيساً للجنة، خلفاً للرئيس الحالي الياباني هيرويوكي ميساكا.

وأكد ميساكا أن من أبرز أولوياته خلال فترة رئاسته للجنة العمل إيصال صوت الرياضيين إلى اللجنة المنظمة المحلية، بما يسهم في توفير بيئة أكثر سهولة وشمولية لاستضافة دورة آيتشي–ناغويا 2026، معرباً عن أمله في أن تواصل اللجنة الجديدة دعم مسيرة الحركة البارالمبية في آسيا، وأن تضم أعضاء يمثلون مختلف الدول والفئات والإعاقات والرياضات.

كما يحق لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية، بعد انتهاء الانتخابات، تعيين عضوين إضافيين في اللجنة لضمان تمثيل التنوع الذي تتميز به الحركة البارالمبية في القارة الآسيوية.