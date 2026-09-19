تأهل أولمبيا كوس اليوناني وريال مدريد الاسباني إلى نهائي السوبر الأوروبي لكرة السلة بأبوظبي

أبوظبي في 19 سبتمبر/ وام / تأهل فريقا أولمبيا كوس بيرايوس اليوناني، وريال مدريد الاسباني إلى المباراة النهائية من النسخة الأولى لبطولة كأس السوبر الأوروبي لكرة السلة، والتي انطلقت "الجمعة" في الاتحاد ارينا بجزيرة ياس في أبوظبي.

وجاء تأهل أولمبياكويس بعد فوزه الليله على فنربخشة التركي 92-90، وفوز ريال مدريد الاسباني على فريق دبي لكرة السلة 98-95، في مباراتي الدور نصف النهائي.

وسيلتقي غدا دبي لكرة السلة، مع فنربخشة التركي في مباراة تحديد المركز الثالث، والتي تنطلق الساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات، فيما تقام المباراة النهائية الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.