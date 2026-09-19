غوتيريش يدعو مجلس الأمن لإعادة ضبط عمليات حفظ السلام الأممية

نيويورك في 19 سبتمبر/ وام / دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى إعادة ضبط عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بما يتناسب مع طبيعة النزاعات الراهنة، مؤكدا أن هذه العمليات ينبغي ألا تنشر إلا في ظل وجود اتفاق سلام أو وقف إطلاق نار متين.

ووصف غوتيريش في بيانه خلال الإجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي، "الجمعة"، بشأن البند المتعلق بعمليات حفظ السلام، حفظ السلام بالأداة السياسية في المقام الأول، بحث تتركز مهمته على دعم الحلول السياسية وليس أن يكون بديلا عنها، لافتا إلى أن معظم بعثات الأمم المتحدة للسلام، تعمل حاليا في بيئات لا يزال فيها السلام بعيد المنال، فيما تتعرض قوات حفظ السلام للهجمات ويستهدف المدنيون وينتهك القانون الدولي.

وأكد أن المراجعة الجارية حاليا لعمليات السلام، عملا بميثاق المستقبل، تركز على عدد من الأولويات، أبرزها يشدد على ضرورة إعطاء صنع السلام الأولوية، واستخدام أدوات مجلس الأمن، بما فيها الفصل السادس، لمنع النزاعات قبل تحولها إلى حروب.

وشدد على ضرورة تمكين بعثات حفظ السلام من التحرك بسرعة وامتلاك التكنولوجيا والقدرات اللازمة في مهامها، مؤكدا أن الكفاءة لا يمكن أن تحل محل التمويل الكافي والمتوقع لعمليات حفظ السلام.

كما شدد الأمين العام على أهمية وحدة أعضاء مجلس الأمن كعامل أساسي لنجاح ولايات عمليات حفظ السلام، ودعا إلى الاستثمار في السلام وتحديث عمليات الأمم المتحدة وتعزيز فعاليتها وكفاءتها.

-سر-.