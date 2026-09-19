"الصحة العالمية" تحذر من نقص الكوادر الصحية مع تقاعد ربع الأطباء في 122 دولة

جنيف في 19 سبتمبر/ وام/ حذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة من تزايد نقص الكوادر الصحية حول العالم، مشيرة إلى أن نحو ربع الأطباء في 122 دولة تبلغ أعمارهم 55 عاما فأكثر، ما قد يؤدي إلى تقاعدهم خلال العقد المقبل.

وقالت المنظمة، في بيان، إن العجز العالمي في القوى العاملة الصحية قد يصل إلى 11.1 مليون عامل بحلول عام 2030، مع توقعات بأن تواجه 67 دولة نقصا في الكوادر اللازمة للحفاظ على مستويات الرعاية الصحية الحالية .

وأضافت أن الدول مرتفعة الدخل ستكون الأكثر تأثراً، إذ يُتوقع تقاعد طبيب من كل ثلاثة أطباء فيها خلال السنوات العشر المقبلة، محذرة من أن النقص قد يزيد الاعتماد على استقدام الكوادر من الدول الأقل دخلاً، بما قد يؤثر في أنظمتها الصحية.