31 قتيلا حصيلة ضحايا هجوم على مقر للشرطة في باكستان

إسلام أباد في 19 سبتمبر /وام/ قتل 31 شخصًا على الأقل، بينهم 16 من أفراد الشرطة، فيما أصيب أكثر من 100 آخرين، في انفجار وهجوم مسلح استهدف مقرًا للشرطة في شمال باكستان، وفق ما صرح به مسؤول أمني باكستاني.

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن المفتش العام للشرطة وبيانات الشرطة، أن الهجوم بدأ بانفجار عبوة ناسفة محمولة على مركبة عند الجدار الحدودي بالقرب من مسجد داخل مجمع "خطوط الشرطة" في كوهات، تبع ذلك قيام

ما لا يقل عن سبعة مهاجمين باقتحام المجمع والتوجه نحو مباني إدارة مكافحة الإرهاب و"الفرع الخاص"؛ حيث قُتل ستة مهاجمين بما في ذلك انتحاري على يد قوات إنفاذ القانون.

وأعلنت جماعة "اتحاد المجاهدين"، بقيادة حافظ غل بهادر، وهي إحدى الجماعات التابعة لحركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشهد الأقاليم الغربية لباكستان تصاعدًا للعمليات الإرهابية التي تشنها جماعات مختلفة، أبرزها حركة طالبان الباكستانية التي تنشط بشكل رئيسي بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، وجماعات انفصالية بلوشية تنشط بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.