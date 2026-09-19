أستراليا تعزز جاهزية الموانئ لمواجهة الهجمات السيبرانية والطقس المتطرف

كانبيرا في 19 سبتمبر /وام/ عززت أستراليا استعداد موانئها لمواجهة الهجمات السيبرانية والظواهر الجوية المتطرفة، عبر مشروع بحثي تقوده ولاية جنوب أستراليا، ويطور منصة محاكاة لتدريب مشغلي الموانئ على سيناريوهات الأزمات الواقعية.

ويشارك في المشروع جامعة فلندرز، ومجموعة العلوم والتكنولوجيا الدفاعية، وجامعة أديلايد، وشركة بريوري أناليتيكا، فيما تتيح المنصة محاكاة حوادث سيبرانية واضطرابات ناجمة عن الظروف الجوية الشديدة، بما يعزز قدرات الاستجابة ومرونة الموانئ باعتبارها جزءًا رئيسيًا من سلاسل الإمداد الأسترالية.

وأوضحت كبيرة العلماء في وزارة الدفاع الأسترالية تانيا مونرو، أن البنية التحتية الحيوية ترتبط بالأمن الاقتصادي والمرونة الوطنية والمصالح الدفاعية، مؤكدة أن تطوير القدرة على الصمود مسؤولية وطنية.

ويمول المشروع صندوق البحوث التعاونية التابع لشراكة الابتكار الدفاعي، مع إمكانية تكييف التقنية مستقبلًا لقطاعات أخرى من البنية التحتية الحيوية، بينها الرعاية الصحية وإدارة الطوارئ.

-خلا-