منتخب قفز الحواجز يخوض منافسات "الآسياد" بسجل حافل بالإنجازات القارية

ناغويا في 19 سبتمبر /وام/ يخوض منتخب الإمارات لقفز الحواجز، منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ20 "آيتشي–ناغويا 2026" في اليابان، بطموحات عالية، ترتكز على سجل حافل بالانجازات، يتمثل في أحراز ميداليات للفرق في نسخ 2006 و2010 و2023، وتحقيق عدة إنجازات فردية، من أبرزها فضية الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم عام 2010، وفضية عمر عبدالعزيز المرزوقي، وبرونزية عبدالله محمد المري في دورة 2023، بما يعكس استمرارية الحضور الإماراتي المتميز في تلك الرياضة.

وستقام منافسات قفز الحواجز خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر المقبل في حديقة هيئة السباقات اليابانية للفروسية، ويمثل المنتخب كل من الفارسة الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم، والفرسان عمر عبدالعزيز المرزوقي، وحميد عبدالله خليفة المهيري، وعبدالله حميد المهيري، فيما تم اختيار الجواد "بي بي إس ماكغريغور" احتياطياً.

وتكتسب مشاركة منتخب الإمارات لقفز الحواجز أهمية خاصة، باعتبارها محطة رئيسية لتقييم الجاهزية ومواصلة السعي للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028"، في ظل المنافسة القوية بين منتخبات المجموعة الإقليمية السابعة.

وتقام منافسات دورة الألعاب الآسيوية آيتشي - ناغويا بمشاركة أكثر من 10 آلاف رياضي يمثلون 45 دولة، في أكبر حدث متعدد الألعاب على مستوى القارة الآسيوية، والذي يقام تحت إشراف المجلس الأولمبي الآسيوي.

وتدخل دولة الإمارات الدورة بآمال كبيرة، من خلال بعثة تضم 165 رياضياً من الجنسين، يمثلون نخبة الرياضيين والرياضيات، ويخوضون المنافسات في مجموعة واسعة من الألعاب الفردية والجماعية، في إطار إاستراتيجية اللجنة الأولمبية الهادفة إلى تعزيز حضور الرياضة الإماراتية على المستوى القاري، وإتاحة الفرصة أمام جيل جديد من الرياضيين لاكتساب الخبرات والاحتكاك بأفضل أبطال آسيا.

ومع الافتتاح الرسمي للدورة اليوم قال سعادة غانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة، إن وجود أبنائنا وبناتنا الرياضيين اليوم في المحفل الآسيوي لا يمثل مشاركة في بطولة فحسب، بل هو حضورٌ للدولة وطموحها وقيمها أمام قارة بأكملها. فكل رياضي يرتدي شعار الإمارات يحمل معه قصة وطن استثمر في الإنسان، وآمن بأن الرياضة إحدى أدوات بناء المكانة الوطنية وإلهام الأجيال.

‏وأضاف: "ثقتنا بلا حدود في بعثتنا الرياضية وننافس اليوم على الميدان، ونبني جيلاً يؤمن أن علم الإمارات يستحق أن نطمح دائماً للوصول به إلى أعلى المنصات".