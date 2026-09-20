أبوظبي للتراث تعزز الوعي بالموروث في معرض الكتاب

أبوظبي في 19 سبتمبر / وام / قدمت هيئة أبوظبي للتراث لزوار معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026 عدداً من حفلات التوقيع، والإصدارات الأدبية الحديثة، والورش التخصصية، والعروض التراثية الحية، والمنصة الإلكترونية التفاعلية.

وأقام جناح الهيئة 6 حفلات توقيع للإصدارات الحديثة على مدى أيام المعرض، ومنها حفل توقيع ديوان «السديري بن قنون العامري» (جمع وإعداد عبيد بن قذلان المزروعي)، كتاب «مفاتيح عروضية لمجموعة من أوزان الشعر النبطي» للمؤلف محمد علي بن زايد الكتبي، وديوان «نعم سقطت مني استعارة» للشاعرة حوراء الهميلي، وديوان «ما خبأته المرايا» للشاعرة منى حسن، وديوان «سيرة لغصون الروح» للشاعرة هبة الفقي، وديوان «رباعيات في ذكر الله» للشاعر الدكتور شهاب غانم، وديوان «نعم سقطت مني استعارة» للشاعرة حوراء الهميلي.

وعرضت الهيئة باقة غنية ومتنوعة من أحدث إصداراتها التي تتراوح بين الشعر والأدب والدراسات والبحوث المتخصصة في التراث والثقافة.

وعلى صعيد الورش والجلسات التثقيفية، قدم الجناح سلسلة من الفعاليات المتنوعة؛ من بينها جلسة «خراريف» لسلامة المزروعي، وأمسية شعرية للأطفال شارك فيها الواعدان آمنة الكتبي وسالم العامري، وجلسة «سنع القول في الأمثال» للدكتور راشد المزروعي، إلى جانب مسابقة «ناشد ومنشود» التفاعلية المخصصة للأطفال حتى سن 14 عاماً.

وفدمت الهيئة ضمن جناحها طوال أيام المعرض عروضاً أدائية تراثية مباشرة، تشمل فنون «الونة والتغرودة والطارج» بصوت المؤدي محمد بن عزيز الشحي، وعروض «العزف على الربابة والإنشاد» للمؤدي علي الكيبالي.

وشهدت هذه المشاركة إقبالاً واهتماماً من زوار المعرض والمهتمين بالجانب الأدبي والتراثي، في إطار إتاحة المحتوى المعرفي وترسيخ التواصل بين الجمهور والموروث الثقافي للدولة.