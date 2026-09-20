"سنتكوم": تأمين مرور مليار برميل نفط عبر "هرمز" خلال شهرين

واشنطن في 20 سبتمبر /وام/ أعلن قائد القيادة المركزية الامريكية "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر ، يوم السبت أن القوات الأمريكية ساعدت على توفير العبور الآمن لاكثر من مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال الشهرين الماضيين.

وذكر كوبر في تحديث عملياتي نشر على منصة "اكس" أن معدل عبور النفط والشحنات والغاز الطبيعي المسال خلال الاسبوعين الماضيين من مضيق هرمز هو الأعلى في 6 أشهر ، مشيرا الى ان الجيش الأمريكي قام بتسهيل عبور أكثر من ألفي سفينة تجارية من هرمز عبر "حماية منسقة".

واضاف ان القوات الامريكية تواصل الحفاظ على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا وآمنا مؤكدا في المقابل ان ايران لم تصدر أي برميل نفط منذ اسئتناف الحصار المحكم على موانئها.

-خلا-