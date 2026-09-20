حريق غابات يهدد ثلاث قرى ويصيب ثلاثة إطفائيين في البرتغال

لشبونة في 20 سبتمبر /وام/ اندلع حريق غابات ضخم، يوم السبت،بمنطقة أرغانيل وسط البرتغال، مهددا ثلاث قرى، فيما أصيب ثلاثة عناصر إطفاء بجروح طفيفة خلال عمليات المكافحة من بينهم قائد فرقة الإطفاء المحلية.

و أفادت هيئة الحماية المدنية البرتغالية ان الحريق يواصل تقدمه بقوة، في ظل اشتداد الرياح وارتفاع درجات الحرارة وطبيعة التضاريس.

و أدى تفاعل الحرائق والتحامها إلى زيادة شدة النيران والطاقة المنبعثة منها، ما صعب عمليات المكافحة، خصوصا في منطقة كثيفة بأشجار الأوكالبتوس والصنوبر والأحراش.

وبحسب هيئة الحماية المدنية ، يشارك في عمليات الإخماد 711 عنصرا، مدعومين بـ 223 آلية، في محاولة للحد من شدة الحريق والسيطرة عليه .