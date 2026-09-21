عطل يضرب فيسبوك وإنستغرام وشكاوى من آلاف المستخدمين

واشنطن في 21 سبتمبر/ وام/ تعرضت منصتا فيسبوك وإنستغرام، التابعتان لشركة ميتا، لعطل لدى عدد كبير من المستخدمين في عدة دول ليل الأحد/الإثنين، وسط شكاوى من صعوبة الوصول إليهما واستخدام بعض خدماتهما.

وأفاد موقع "داون ديتكتور"، المتخصص في رصد أعطال خدمات الإنترنت، بتلقي آلاف البلاغات عن تعطل فيسبوك وإنستغرام في الولايات المتحدة، إلى جانب شكاوى من مستخدمين في عدد من الدول.

ووفقاً لرويترز، سجل "داون ديتكتور"، الذي يتتبع حالات التعطل عبر تجميع تقارير من مصادر عدة، أكثر من 17 ألف بلاغ عن تعطل فيسبوك، وأكثر من 5 آلاف بلاغ عن تعطل إنستغرام حتى الساعة 01:11 بتوقيت غرينتش.