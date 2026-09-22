إتاحة الطلب المسبق لأجهزة "غوغل بوك" المدعومة بالذكاء الاصطناعي

واشنطن في 22 سبتمبر /وام/ فتحت شركة غوغل، التابعة لـ" ألفابت"، يوم الاثنين، باب الطلب المسبق لأجهزة "غوغل بوك"، وهي فئة جديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتميزة لمستخدمي نظام "أندرويد"، وتعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي ونموذج "جيميناي" التابع للشركة.

وتبدأ أسعار الطرز الأولى، التي تصنعها شركات أيسر وآسوس وديل وإتش بي ولينوفو، من 899 دولاراً، وتعمل بمعالجات من إنتل أو كوالكوم، مع عمر بطارية يصل إلى 14 ساعة.

ويأتي إطلاق "غوغل بوك" في وقت تدخل فيه أبل بقوة إلى سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة منخفضة السعر من خلال "ماك بوك نيو" الذي يبلغ سعره 699 دولاراً، ما يزيد المنافسة في سوق لطالما استهدفت فيه أجهزة "كروم بوك" الطلاب والمستهلكين الباحثين عن أجهزة منخفضة التكلفة وبسيطة الاستخدام.

وتجمع أجهزة "جوجل بوك" بين أداء الأجهزة المحمولة المتميزة ومزايا الذكاء الاصطناعي والتكامل الوثيق مع نظام "أندرويد"، في أحدث مساعي غوغل لتقديم أجهزة رائدة تستعرض قدرات نظام التشغيل "كروم أو إس"، بعد "بيكسل بوك" عام 2017 و"بيكسل بوك جو" عام 2019.

وتضم الأجهزة أدوات "جيميناي" للمساعدة في صياغة النصوص وتنظيمها، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمحتوى المعروض على الشاشة، واستئناف المهام من هاتف يعمل بنظام "أندرويد".

وتعتمد الأجهزة على تقنيات "أندرويد" المدمجة مع أساسيات سطح المكتب في نظام "كروم أو إس"، بهدف تسهيل الانتقال بين الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.