أمريكا وإيطاليا تتعاونان بمجال إعادة تدوير واستعادة المعادن الحيوية

نيويورك في 22 سبتمبر /وام/ وقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يوم الاثنين مذكرة تفاهم بشأن المعادن الحيوية.

تم توقيع مذكرة التفاهم عقب لقاء عقده روبيو وتاياني على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك.

و ذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في بيان، أن مذكرة التفاهم تتضمن إطلاق مجموعة عمل مشتركة لتعزيز التعاون العملي في مجالي إعادة تدوير واستعادة المعادن الحيوية.

و أوضح ان وزير الخارجية الأمريكي و نظيره الإيطالي ناقشا فرص تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بما في ذلك الجهود الرامية إلى تنويع سلاسل التوريد وحماية الصناعات الاستراتيجية من عمليات الاستحواذ من قبل جهات معادية ، حسب تعبيره.