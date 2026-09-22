ألمانيا تخفض ضريبة الوقود لاحتواء ارتفاع الأسعار

برلين في 22 سبتمبر/وام/ وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون لخفض ضريبة الوقود، بهدف الحد من ارتفاع أسعار البنزين والديزل.

وينص المشروع على خفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بنحو 14 سنتًا (0.16 دولار) للتر، خلال الفترة من أكتوبر إلى 31 ديسمبر. وتتوقع الحكومة أن يتيح الإجراء لسائقي السيارات توفير ما يصل إلى 17 سنتاً للتر في محطات الوقود، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

وتقدر وزارة المالية الألمانية انخفاض الإيرادات الضريبية بنحو 2.48 مليار يورو (2.85 مليار دولار) نتيجة الإجراء، على أن تتحمل الولايات الألمانية نصف التكلفة.

-خلا-