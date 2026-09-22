تعليق الرحلات بمطارات أمريكية كبرى إثر قطع كابل ألياف ضوئية

واشنطن في 22 ⁠سبتمبر /وام/ علقت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الإثنين، الرحلات الجوية في عدة مطارات كبرى على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، عقب حدوث عطل فني ناجم عن قطع كابل ألياف ضوئية ،وتأثرت خطط سفر آلاف الركاب جراء ذلك.

وتشمل المطارات المتضررة " جون إف كينيدي" و"نيوارك "و"لاجوارديا" ومطار مقاطعة ويستشستر في نيويورك، ومطار "لوجان الدولي" في بوسطن، ومطار فيلادلفيا الدولي، ومطار " تيتربورو " في نيوجيرسي.

وأفاد وزير النقل الأمريكي شون دافي عبر منصة "إكس" أن فريق إنشاءات تابع لشركة "أمتراك" تسبب عن طريق الخطأ في قطع كابل ألياف ضوئية في نيوجيرسي، ما أدى إلى انقطاع في خدمات الاتصالات وأجبر إدارة الطيران الاتحادية على تعليق الرحلات في شمال شرق البلاد .