بلدية الفجيرة تنظم ملتقى "تمكين الأعمال" بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية

الفجيرة في 22 سبتمبر/ وام/ نظمت بلدية الفجيرة، بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، ملتقى "تمكين الأعمال" بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين ورواد الأعمال .

وأكد سعادة المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن مبادرة "تمكين"، تأتي امتداداً لجهود البلدية في تطوير منظومة متكاملة لدعم المستثمرين ورواد الأعمال، وتوفير بيئة مرنة ومحفزة تسهم في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار.

وأشار إلى أهمية الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والمؤسسات الوطنية الداعمة لقطاع الأعمال، مؤكداً أن التعاون مع مصرف الإمارات للتنمية يعزز من قدرة المبادرة على تقديم دعم متكامل للمستثمرين، يجمع بين التسهيلات والخدمات الحكومية والحلول التمويلية المناسبة للمشاريع المؤهلة.

وتضمن الملتقى استعراض المبادرة والتعريف بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها البلدية للمستثمرين، إلى جانب استعراض خدمات مصرف الإمارات للتنمية والحلول التمويلية المتاحة للمشاريع المؤهلة، كما شهد الملتقى جلسة تفاعلية أتاحت للمستثمرين ورواد الأعمال طرح استفساراتهم ومناقشة احتياجاتهم بصورة مباشرة.

وفي إطار تعزيز استمرارية الدعم والتواصل مع مجتمع الأعمال، تم الإعلان خلال الملتقى عن تواجد ممثلين من مصرف الإمارات للتنمية في بلدية الفجيرة كل يوم ثلاثاء، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال فرصة التعرف على الخدمات والحلول التمويلية المتاحة ومناقشة احتياجات مشاريعهم بشكل مباشر.