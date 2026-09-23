غوتيريش يحذر من تصاعد النزاعات والانقسامات الجيوسياسية

نيويورك في 23 سبتمبر/وام/ حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من أن العالم بات يتسم بتصاعد النزاعات و الانقسامات الجيوسياسية و تجاهل ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بالتوازي مع اتساع الاحتياجات الإنسانية وتراجع التمويل اللازم للاستجابة لها.

ولفت غوتيريش في تقرير قدمه اليوم إلى الجمعية العامة حول أعمال المنظمة خلال عام 2025- إلى أن نزاعات عدة أخذت طابعا إقليميا متزايدا، ما أدى إلى عرقلة مسارات السلام وجعل المدنيين الأكثر تضررا .وأكد الأمين العام مواصلة الأمم المتحدة دعمها لجهود الوقاية والوساطة وبناء السلام والانتقال السياسي، من خلال 40 بعثة سياسية خاصة و11 عملية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.

نيو/زي