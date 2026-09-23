الإعصار "بولو" يشتد إلى الفئة الخامسة ويهدد سواحل المكسيك

ميامي في 23 سبتمبر/ وام/ اشتدت قوة الإعصار «بولو» إلى الفئة الخامسة قبالة الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك على المحيط الهادئ، مصحوبا برياح مستمرة تصل سرعتها إلى نحو 257 كيلومترا في الساعة، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

ويتحرك الإعصار بسرعة تقارب 10 كيلومترات في الساعة، ومن المتوقع أن ينحرف مساره نحو الشمال الغربي ثم الغرب والشمال الغربي، مع بقائه فوق المياه وعدم وصوله مباشرة إلى اليابسة.

وأصدر المركز تحذيرا من عاصفة استوائية لأجزاء من الساحل المكسيكي، فيما يتوقع هطول أمطار غزيرة على المناطق الساحلية في ولايتي غيريرو وميتشواكان حتى الخميس، ما قد يتسبب في فيضانات وانهيارات طينية.