"أوبن إيه آي" تشكل لجنة مستقلة لتقييم قدرات الذكاء الاصطناعي في الرياضيات

واشنطن في 23 سبتمبر/ وام/ أعلنت شركة «أوبن إيه آي» تشكيل لجنة مستقلة تضم 9 علماء رياضيات، لتقييم قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي على حل المسائل الرياضية المعقدة، ووضع معايير للتحقق من نتائجها.

وتتخذ اللجنة من معهد الدراسات المتقدمة في برينستون بالولايات المتحدة مقراً لها، وستقدم المشورة بشأن مراجعة النتائج الرياضية التي تتوصل إليها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وآليات الإعلان عن النتائج التي قد تشكل تقدماً في حل مسائل رياضية مفتوحة.

وتأتي هذه المبادرة في ظل تنامي قدرات الذكاء الاصطناعي على التعامل مع المسائل الرياضية المتقدمة، والحاجة إلى مراجعة نتائجه والتحقق منها من قبل متخصصين.

وقالت «أوبن إيه آي» إن نموذجاً داخلياً جديداً بدأ تدريبه في أغسطس الماضي، نجح في التوصل إلى حلول لأكثر من 100 مسألة رياضية مفتوحة، مؤكدة أن النتائج تخضع للمراجعة والتحقق قبل اعتمادها.