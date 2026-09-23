وكيل الذكاء الاصطناعي "جروك بوت" يتجاوز 400 ألف مستخدم بعد شهر من إطلاقه

واشنطن في 23 سبتمبر/ وام/ استقطب وكيل الذكاء الاصطناعي «جروك بوت» الذي طورته شركة «سبيس إكس» أكثر من 400 ألف مستخدم خلال شهر من إطلاقه، في مؤشر على الإقبال الأولي على المنتج.

وبحسب عرض قدمته الشركة خلال فعالية في العاصمة البريطانية لندن، بلغ عدد مستخدمي «جروك بوت» أسبوعيا نحو 418 ألف مستخدم بحلول منتصف سبتمبر الجاري، بزيادة 14% مقارنة بالأسبوع السابق.

وكشفت وحدة الذكاء الاصطناعي في «سبيس إكس» عن «جروك بوت» منتصف أغسطس الماضي، في إطار سعيها لمنافسة شركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» في قطاع وكلاء الذكاء الاصطناعي سريع النمو.

ويختلف «جروك بوت» في بنيته ووظائفه عن تطبيق المحادثة «جروك» التابع للشركة ذاتها.