الصحة العالمية: تفشي "إيبولا" في الكونغو لا يزال خارج السيطرة

جنيف في 23 سبتمبر/ وام/ أكدت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال خارج السيطرة، رغم تراجع طفيف في عدد الإصابات، وسط اتساع نطاق انتقاله جغرافياً واقترابه من الحدود الدولية.

وسجلت البلاد، حتى يوم الأحد، 7733 حالة مؤكدة و3732 وفاة، فيما امتد التفشي إلى 63 منطقة صحية في سبع مقاطعات. وشهدت منطقة دونغو الصحية في مقاطعة هوت-ويلي، المتاخمة لجنوب السودان، أحدث توسع للتفشي، الأمر الذي يزيد من مخاطر انتقاله عبر الحدود.

وحذرت المنظمة من أن التوسع الجغرافي يفاقم الضغط على موارد الاستجابة، لافتة إلى أن ثلثي الوفيات الأخيرة وقعت خارج المرافق الصحية، ما يشير إلى تأخر الكشف عن الحالات والوصول إلى الرعاية.

وأوضحت أن خطر انتشار المرض داخل البلاد «مرتفع للغاية»، بينما صنفت خطر انتشاره إقليمياً بأنه «مرتفع».

ويُعد التفشي، الذي أُعلن في مايو، الأكبر والأشد فتكاً في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية، والثاني عالمياً من حيث الحجم بعد تفشي إيبولا في غرب أفريقيا خلال الفترة بين عامي 2014 و2016.