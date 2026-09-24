منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع نمو الاقتصادي الكوري الجنوبي 3.7% خلال 2026

سيئول في 23 سبتمبر/وام/ رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم (الأربعاء) توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2026 إلى 3.7% في ظل ما تتميز به من قوة على صعيد الصادرات مقارنة مع توقعاتها السابقة البالغة 2.6% في تقريرها الصادر في يونيو الماضي.

وتوقعت المنظمة وهي منظمة دولية حكومية تأسست عام 1961، مقرها في باريس نمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 2.6% في عام 2027، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة البالغة 1.9%.

وذكرت وزارة المالية والاقتصاد في جمهورية كوريا في بيان لها في تعقيب لها في هذا الشأن أن المنظمة كشفت عن أن قوة الصادرات وارتفاع الإنتاج سيدفعان عجلة النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية هذا العام، بينما سيستمر التعافي التدريجي في الاستهلاك العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، توقعت المنظمة ارتفاع أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بنسبة 3% في عام 2026 مقارنةً بالعام السابق، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة.. ووصلت توقعاتها للتضخم لعام 2027 إلى 2.7%، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة.

من ناحيته رفع بنك التنمية الآسيوي اليوم توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية في عام 2026 إلى 3.2% من 2.6% المتوقعة في يوليو الماضي عازيا ذلك إلى قوة الصادرات وأرباح الشركات في ظل ازدهار الذكاء الاصطناعي.

وفي أغسطس الماضي رفع معهد التنمية الكوري الحكومي توقعاته لنمو اقتصاد البلاد لعام 2026 إلى 3.2% ارتفاعا من 2.5%.