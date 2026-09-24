رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي يطالبون بتنظيم التكنولوجيا المتنامية

نيويورك في 24 سبتمبر/وام/ ناشد رؤساء شركات كبرى للذكاء الاصطناعي الأمم المتحدة، الأربعاء، العمل على "إنقاذ العالم" عبر تنظيم التكنولوجيا المتنامية التي يطورونها، محذرين من مخاطر فقدان السيطرة عليها.

وقال داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، إن سوء إدارة الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً على البشرية جمعاء، فيما حذر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، من احتمال فقدان السيطرة على المستقبل لصالح الذكاء الاصطناعي.

وخلال شهادتهما أمام مجلس الأمن الدولي، دعا المسؤولان دول العالم إلى وضع ضمانات وضوابط فعلية تحول دون وصول التكنولوجيا إلى مرحلة يصعب احتواؤها، مع التأكيد على ضرورة عدم تركّز قوة الذكاء الاصطناعي في شركة أو دولة واحدة.

وفي الوقت نفسه، أشاد أمودي وألتمان بفوائد الذكاء الاصطناعي في تحسين حياة البشر، ووصف ألتمان التكنولوجيا بأنها قد تمنح الناس مزيداً من السيطرة على حياتهم.

ومن جتنبه قال وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أمام مجلس الأمن: يخبرنا قادة التكنولوجيا هؤلاء بعبارات صريحة بأنه لا يمكن ترك مهمة منع وقوع كارثة تحل بالعالم على عاتقهم، و لا يمكننا تجاهلهم لأنهم على حق.