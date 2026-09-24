ارتفاع مخزونات النفط الخام وانخفاض البنزين بأمريكا

واشنطن في 24 سبتمبر /وام/ ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 3 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر، بينما تراجعت مخزونات البنزين، في ظل انخفاض نشاط التكرير، ولا سيما في منطقة الغرب الأوسط.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام ارتفعت إلى 426.4 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين بانخفاض قدره 641 ألف برميل.

كما زادت مخزونات الخام في مركز التوزيع بمدينة كاشينغ في ولاية أوكلاهوما 2.2 مليون برميل، لتصل إلى 23.7 مليون برميل.

وانخفض استهلاك المصافي من الخام 519 ألف برميل يومياً، فيما تراجعت معدلات تشغيل المصافي 2.8 نقطة مئوية إلى 94%. وفي منطقة الغرب الأوسط، انخفضت معدلات التشغيل إلى 86%، مقارنة بـ100% في الأسبوع السابق.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 428 ألف برميل إلى 107.4 مليون برميل، كما انخفضت مخزونات البنزين 1.7 مليون برميل إلى 206 ملايين برميل. في المقابل، ارتفعت صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 369 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع.