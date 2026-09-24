هبوط الأسهم الأوروبية مع صعود النفط وعوائد السندات

بروكسل في 24 سبتمبر /وام/ أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض ⁠يوم الأربعاء مع عودة أسعار النفط إلى مستوى يزيد على 100

دولار للبرميل، مما دفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع مجددا .

وأنهى المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي الجلسة متراجعا 0.4 بالمئة، ليبدد مكاسبه التي حققها في وقت سابق من الجلسة، وتراجعت أيضا معظم البورصات الأوروبية الرئيسية.

وانخفضت معظم القطاعات الرئيسية المدرجة على المؤشر ستوكس 600، باستثناء قطاع الطاقة الذي ارتفع 1.3 بالمئة ، وتراجعت أسهم ⁠البنوك ذات الثقل 0.4 ​بالمئة، في حين تراجع قطاعا التأمين والإنشاءات ⁠والمواد بأكبر نسبة مئوية، إذ انخفضا 1.7 و1.3

بالمئة على الترتيب.