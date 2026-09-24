باحثون: ظاهرة "النينيو" قد تتسبب في 451 ألف وفاة إضافية

واشنطن في 24 سبتمبر/وام/ حذر باحثون في مختبر تأثيرات المناخ بجامعة شيكاغو، الأربعاء، من أن الحرارة الشديدة الناجمة عن ظاهرة «النينيو» القوية هذا العام قد تتسبب في ما يصل إلى 451 ألف وفاة إضافية حول العالم، خلال الفترة من يونيو 2026 إلى فبراير 2027.

وذكر المختبر، في تقرير، أن عدد أيام الحرارة الشديدة قد يرتفع بنسبة 44% مقارنة بالمعدلات المعتادة.

وبحسب التقديرات، ستكون نيجيريا الأكثر تضرراً بنحو 31.4 ألف وفاة إضافية مرتبطة بالحرارة، تليها إندونيسيا بنحو 19.3 ألف، خلال الفترة من سبتمبر 2026 إلى فبراير 2027.

ورجح الباحثون تسجيل نحو 66.8 ألف وفاة إضافية في منطقة الساحل الأفريقي، التي تضم النيجر وتشاد ونيجيريا والسودان، فيما قد تشهد الفلبين وفيتنام وتايلاند وكمبوديا مجتمعة نحو 19.4 ألف وفاة إضافية.

ووصف المختبر ظاهرة "النينيو" هذا العام بأنها "رسالة من المستقبل"، تعكس درجات حرارة قد تصبح معتادة خلال العقود المقبلة، داعياً إلى توجيه جهود الاستجابة للطوارئ نحو المناطق الأكثر عرضة للحد من الوفيات المرتبطة بالحرارة.

وذكر مايكل غرينستون، الخبير الاقتصادي بجامعة شيكاغو والمؤسس المشارك للمختبر، أن التقرير يساعد صانعي القرار على تحديد المناطق التي تتطلب إجراءات عاجلة لإنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح خلال الأشهر المقبلة.