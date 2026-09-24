"سوفت بنك" تصدر سندات بـ11.1 مليار دولار لتمويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي

طوكيو في 24 سبتمبر /وام/ أصدرت مجموعة "سوفت بنك" سندات مقومة بالدولار واليورو بقيمة إجمالية 11.1 مليار دولار، في إطار سعيها لتوفير السيولة اللازمة لمواصلة استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت وثيقة إفصاح ، اليوم، أن المجموعة أصدرت سندات ذات أولوية في السداد بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل 3.5 سنوات، و4.5 مليار دولار لأجل 5.5 سنوات، و4.5 مليار دولار لأجل 7.5 سنوات، بعوائد بلغت 8.625% و9.25% و9.75% على التوالي.

كما أصدرت شريحتين باليورو، قيمة كل منهما 500 مليون يورو، لأجل 4 و6 سنوات، بعائدين قدرهما 7.125% و8% على التوالي.

وتعتزم "سوفت بنك" استخدام حصيلة الإصدار لتمويل الشريحة الأخيرة، البالغة 10 مليارات دولار، من إجمالي 30 مليار دولار تعهدت باستثمارها في شركة "أوبن إيه آي"، المطورة لـ "تشات جي بي تي"، ما سيرفع إجمالي استثماراتها فيها إلى 64.6 مليار دولار عند اكتمالها.