مدرب منتخب الإمارات: الفوز على اليمن بداية إيجابية في مشوار خليجي 27

جدة في 25 سبتمبر/ وام / أكد الكرواتي زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب الإمارات، أن الفوز على اليمن في أولى مباريات المنتخب ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27" خطوة إيجابية، مشدداً في الوقت نفسه على أن المنتخب لا يزال في بداية مشواره ويحتاج إلى مواصلة العمل والتركيز خلال المباريات المقبلة.

وحقق منتخب الإمارات فوزاً كبيراً على نظيره اليمني بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الإنماء"، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وقال زلاتكو داليتش: أهنئ اللاعبين على الفوز وحصد النقاط الثلاث، فقد قدمنا مباراة جادة ومنظمة وتعاملنا معها باحترافية منذ البداية وحتى صافرة النهاية كما أود الإشادة بالمنتخب اليمني، الذي خاض المباراة بروح رياضية والتزام كبير، ولم تكن المواجهة سهلة في ظل الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف: لا يزال أمامنا عمل كبير، وبرغم أننا لم نخض سوى 7 حصص تدريبية قبل هذه المباراة، إلا أنني رأيت خلال التدريبات إمكانيات كبيرة لدى اللاعبين والأهم الآن هو الحفاظ على الجدية والانضباط ومواصلة التطور من مباراة إلى أخرى.

وقال: لا أريد أن نضع ضغوطاً إضافية على اللاعبين، وسأتحمل أنا مسؤولية هذه الضغوط، بينما عليهم التركيز على لعب كرة القدم والاستمتاع بها.. الفوز اليوم خطوة صغيرة في طريق طويل، لكنه يؤكد أننا نملك القدرة على تقديم المزيد.

واختتم داليتش تصريحاته بالتأكيد على احترام جميع المنافسين والتعامل مع البطولة خطوة بخطوة، وقال: سنحافظ على خطتنا وتركيزنا، ونواصل العمل سعياً إلى تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.

من جانبه، أكد نور الدين ولد علي، المدير الفني لمنتخب اليمن، أن الأخطاء التي ارتكبها الفريق، خصوصاً في الخط الخلفي، أسهمت في الخسارة الكبيرة أمام منافس يضم لاعبين يتمتعون بالمهارات والقدرات الفردية.

وأوضح أنه حذر لاعبيه قبل المباراة من خطورة منتخب الإمارات، وطالبهم بالتركيز الدفاعي والتعامل بحذر مع تحركات لاعبي المنافس، إلا أن بعض حالات الإهمال والأخطاء الدفاعية أفقدت المنتخب اليمني القدرة على مجاراة المباراة بالشكل المطلوب.