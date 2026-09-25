دبي لكرة السلة يفوز على ريال مدريد في افتتاح "اليوروليغ"

دبي في 25 سبتمبر/ وام / حقق فريق دبي لكرة السلة فوزاً تاريخياً على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 78-77، في افتتاح مشواره بالموسم الجديد من الدوري الأوروبي لكرة السلة "اليوروليغ"، خلال المباراة التي أقيمت على "كوكا كولا أرينا" بدبي، وحسمها أصحاب الأرض بفارق نقطة واحدة بعد مواجهة متكافئة حتى الثواني الأخيرة.

وقبل انطلاق المباراة، وقف لاعبو الفريقين والجهازان الفنيان والحضور دقيقة حداد على روح المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في إطار الحداد الرسمي الذي أعلنته دبي.

وأنهى فريق دبي الربع الأول متقدماً 20-16، قبل أن يستعيد ريال مدريد توازنه في الربع الثاني وينهيه لصالحه 28-18، ليتقدم مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 44-38.

وعاد فريق دبي بقوة بعد الاستراحة، وقدم أداءً قويا دفاعا وهجوما مكّنه من حسم الربع الثالث 25-18، قبل أن يشهد الربع الأخير ندية كبيرة بين الفريقين وينتهي بالتعادل 15-15، ليحافظ دبي على تقدمه ويحسم المباراة بنتيجة 78-77.

وتألق دواين بيكن في الجانب الهجومي لفريق دبي، مسجلاً 24 نقطة، فيما أسهم مفيوندو كابينغيلي وفيليب بيتروسيف بجهد دفاعي مهم، خاصة في الدقائق الحاسمة، ليحافظ الفريق على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وأعرب تشافي باسكوال، المدير الفني لفريق دبي لكرة السلة، عقب المباراة، عن سعادته بالفوز، موجهاً الشكر إلى جماهير الفريق التي حضرت إلى "كوكا كولا أرينا" وساندت اللاعبين طوال اللقاء.