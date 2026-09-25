محمد بن راشد يتقبّل تعازي محمد بن سلمان في وفاة الشيخ أحمد بن راشد خلال اتصال هاتفي

دبي في 24 سبتمبر/ وام / تقبّل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، تعازي صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس.

وقد أعرب صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، خلال الاتصال عن خالص العزاء والمواساة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سائلاً الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن شكره لسموّه لما أبداه من مواساة ومشاعر أخوية صادقة.