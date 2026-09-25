حرائق الغابات تعطل 409 رحلات جوية في إندونيسيا

جاكرتا في 25 سبتمبر/ وام / تسببت حرائق الغابات في منطقة كاليمانتان الإندونيسية في انخفاض مستوى الرؤية، ما أدى إلى اضطراب حركة الطيران وتعطيل مئات الرحلات الجوية.

ونقلت وكالة «أنتارا» الإندونيسية عن المدير العام للنقل الجوي لوكمان إف. لايسا، أن السلطات تواصل مراقبة الوضع والتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً أن سلامة الطيران تمثل الأولوية القصوى عند اتخاذ أي قرارات تشغيلية.

وأوضح أن الدخان الناجم عن الحرائق يخفض مستوى الرؤية حول المطارات، ما يؤثر في عمليات الإقلاع والهبوط.

وتأثرت 409 رحلات جوية خلال الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر الجاري، نتيجة تداعيات الحرائق والدخان الكثيف.